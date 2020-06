Weiterfahrt unterbunden Kleintransporter mit Anhänger ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt

Am Samstag, 6. Juni, um 8.50 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger auf der Autobahn A93 in Fahrtrichtung Regensburg auf Höhe des Gemeindebereichs Rohr in Niederbayern. Aufgrund des zulässigen Gesamtgewichts des Gespanns hätte der Fahrer die Fahrerlaubnisklasse BE benötigt. Der 41-jährige Fahrer aus München war jedoch nur in Besitz der Klasse B.