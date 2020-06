Räumlichkeiten versiegelt Polizei und Landratsamt stellen eklatante Mängel bei Gaststättenkontrolle fest

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Polizei und Vertreter des Landratsamts Eichstätt führten am Freitag, 5. Juni, gegen 12 Uhr, im Gemeindebereich Denkendorf eine Gaststättenkontrolle durch. Hierbei wurden in der Gaststätte erhebliche Mängel bezüglich der Sauberkeit in der Bar, im Kühlraum und in der Küche festgestellt.