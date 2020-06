Die Polizei ermittelt Streit zwischen Mieter und Vermieter endet handgreiflich

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 37-jähriger Mieter zeigte seine Vermieter an. Das Vermieterehepaar habe ihn angeblich während eines Mietstreits am Freitag, 5. Juni, in Reichertshofen geschlagen.