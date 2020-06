Bei Ingolstadt-Süd Mit über 1,5 Promille Unfall auf der A9 gebaut – zwei Schwerverletzte

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Ein 24-Jähriger aus Ingolstadt befuhr am Samstag, 6. Juni, 3.30 Uhr, mit seinem Audi die A9 in Richtung Nürnberg – nach Zeugenangaben in deutlicher Schlangenlinie.