Unfall in Langquaid Pkw-Fahrer übersieht Fahrradfahrerin

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 5. Juni, gegen 11.10 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Pkw die Abensberger Straße. An der Einmündung zur Rottenburger Straße beabsichtigte er nach links in Richtung Marktmitte abzubiegen, als es zum Unfall kam.