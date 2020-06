Geringer Wert Verkäuferin beobachtet Ladendiebstahl

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 5. Juni, gegen 11.30 Uhr, wurde eine 69-jährige Frau aus dem Landkreis Regensburg in einem Verbrauchermarkt dabei beobachtet, wie sie eine Ausstellerware, die sich im Eingangsbereich vor dem Markt befand, ohne zu bezahlen in ihr Auto lud.