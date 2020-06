Die Polizei ermittelt Unbekannter wollte in Leergutlager eines Getränkemarktes einbrechen

Foto: Ursula Hildebrand

Im Zeitraum von Donnerstag, 4. Juni, 18 Uhr, bis Freitag, 5. Juni, 8.30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, in der Regensburger Straße in Abensberg in ein Leergutlager eines Getränkemarktes einzubrechen.