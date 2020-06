Widerstand geleistet Einsatz wegen anhaltender Ruhestörung in Abensberg – zwei Polizeibeamte verletzt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 6. Juni, gegen 2 Uhr, wurde der PI Kelheim mitgeteilt, dass der Bereich am Freibadweg in Abensberg durch laute Musik aus einem Fahrzeug heraus beschallt wird. An diesem Fahrzeug hielten sich zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren auf. Als die Anwohnerin die beiden Männer ansprach, wurde sie postwendend von diesen beleidigt.