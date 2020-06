Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt Renault und fährt einfach weiter

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Dienstag, 2. Juni, 11 Uhr, bis Mittwoch, 3. Juni, 14 Uhr, wurde in der Ingolstädter Straße in Mainburg ein blauer Renault hinten rechts angefahren und beschädigt.