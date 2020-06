Wildunfall Kleintransporter gerät nach Kollision mit einem Reh in Brand

Am Freitag, 5. Juni, gegen 2.40 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Zeitungsausfahrer mit seinem Kleintransporter die Kreisstraße EI29 von Altmannstein in Richtung Hattenhausen. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte kam es zum Zusammenstoß, sodass das Reh tot neben der Fahrbahn liegen blieb.

Riedenburg. Nachdem das Fahrzeug noch fahrbereit war fuhr der Mann damit noch bis zu seinem nächsten Kunden in Riedenburg, wo er sein Fahrzeug im Einfahrtsbereich abstellte. Dort geriet der Kleintransporter dann im Frontbereich in Brand. Aufgrund der daraus entstehenden Hitze und Rauchentwicklung wurden die geparkten Fahrzeuge sowie der Carport des Kunden ebenfalls beschädigt, ohne jedoch in Brand zu geraten. Die Riedenburger Feuerwehr konnte das brennende Fahrzeug schließlich löschen. An dem Kleintransporter entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. An den geparkten Fahrzeugen bzw. am Carport des Anwohners entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.