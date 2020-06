Unfall Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt – Rollerfahrerin verletzt sich leicht

Von der Lentinger Straße (Kreisstraße EI14) bog am Donnerstag, 4. Juni, um 12.06 Uhr, ein 69-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem BMW an der Einmündung zur Staatsstraße 2229 nach rechts in diese ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden 18-Jährigen, die mit ihrem Roller Aprilia den Einmündungsbereich auf der Staatsstraße geradeaus in Richtung Lenting überqueren wollte.