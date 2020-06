Anzeigen erstattet Polizei Mainburg stellt bei drei Wohnungsdurchsuchungen Rauschgift fest

Am Dienstag, 2. Juni, in den Morgenstunden, wurden in Mainburg die Wohnungen von drei Tatverdächtigen im Alter von 16 bis 24 Jahren durchsucht. Sie stehen im Verdacht, im Besitz von Betäubungsmitteln zu sein.