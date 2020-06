Zwei Fahrer angezeigt Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Foto: 123rf.com

Ein 40-jähriger Ford-Fahrer wurde am Mittwochabend, 3. Juni, um 21.15 Uhr, auf der Schloßlände in Ingolstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Nachfrage gab er an, in jüngster Vergangenheit Marihuana konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte die Aussage des Mannes. Er reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Der Mann wurde im Anschluss auf die Dienststelle verbracht, um sich einer Blutentnahme zu unterziehen.