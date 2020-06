Strafverfahren eingeleitet Radfahrerin mit Amphetamin im Gepäck nimmt Streifenfahrzeug die Vorfahrt

Ohne anzuhalten und auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten, fuhr am Mittwoch, 3. Juni, um 16.35 Uhr, eine 40-jährige Ingolstädterin mit ihrem Fahrrad von der Haenlinstraße in Ingolstadt in die Einmündung zur Gutenbergstraße ein, um nach rechts in Richtung Regensburger Straße abzubiegen. Sie nahm hierbei dem uniformierten Streifenfahrzeug der VPI Ingolstadt, das die Gutenbergstraße in Richtung Regensburger Straße befuhr, die Vorfahrt.