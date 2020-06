Gefährliche Körperverletzung Schlagstock und Pfefferspray – Familienstreit in Ingolstadt eskaliert

Am Dienstag, 2. Juni, eskalierte in den Mittagstunden ein Familienstreit in Ingolstadt derart, dass Vater und Sohn mit Schlagstock und Pfefferspray aufeinander losgingen.