Blutentnahme angeordnet Zeuge beobachtet angebliche Diabetiker bei Drogenfahrt

Am Mittwoch, 3. Juni, gegen 14.10 Uhr, fielen einem Passanten in Wettstetten zwei junge Männer in einem Pkw auf, die sich mit einer Spritze eine Substanz in den Arm spritzten. Darauf angesprochen gaben beide an, dass sie Diabetiker seien und sich darum spritzen müssten. Da der Mitteiler dies nicht glaubte und davon ausging, dass es sich um Drogen handeln könnte, verständigte er die Polizei.