Lackschaden Die Polizei ermittelt zu einer Unfallflucht in Vohburg

Foto: Ursula Hildebrand

Eine 30-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt parkte am Mittwoch, 3. Juni, ihren Skoda in der Griesstraße in Vohburg an der Donau. Eine 61-jährige Audi-Fahrerin aus Münchsmünster touchierte gegen 11.05 Uhr mit ihrem Fahrzeug offenbar den Skoda, der im Bereich der hinteren linken Fahrzeugtüre Kratzer im Lack aufwies.