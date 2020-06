Kripo ermittelt Unbekannte brechen in Optikergeschäft ein und klauen Bargeld aus dem Tresor

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Samstag, 30. Mai, 18.07 Uhr, bis Dienstag, 2. Juni, 9.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Optikerfiliale in der Friedrichshofener Straße in Ingolstadt ein.