Unfall Motorradfahrer von Auflieger erfasst und verletzt

Foto: 123rf.com

Ein 53-Jähriger aus Königsbrunn wurde bei einem Unfall in Vohburg am Dienstag, 2. Juni, um 12.45 Uhr, mittel verletzt. Er fuhr auf der Bahnhofstraße hinter dem Sattelzug eines 35-Jährigen aus Ingolstadt, der in die Siedlungsstraße einbog. Als der Motorradfahrer links an dem abbiegendem Sattelzug vorbeifahren wollte, unterschätzte er offensichtlich, dass der Auflieger ausscherte und den Königsbrunner erfasste.