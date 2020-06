Unfall Radfahrerin überquert Einmündung, stößt mit Pkw zusammen und verletzt sich leicht

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Eine 65-Jährige aus Ingolstadt fuhr am Dienstag, 2. Juni, um 15.58 Uhr, mit ihrem Fahrrad von der Regerstraße in Ingolstadt in die Einmündung zur Nördlichen Ringstraße. Sie hatte hier die Vorfahrt zu achten, fuhr aber ohne anzuhalten ein, um die Straße zu überqueren.