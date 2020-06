20.000 Euro Schaden 53-Jähriger kommt von Fahrbahn ab, Fahrzeug überschlägt sich zweimal und Fahrer wird schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Ein 53-jähriger Fahrzeugführer aus dem Gemeindebereich Ingolstadt fuhr am Dienstagvormittag, 2. Juni, in Denkendorf mit seinem Kleintransporter die Staatsstraße von Pondorf kommend in Richtung Bitz. Etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Bitz kam dieser aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr dabei einen Leitpfosten, ehe sich das Fahrzeug zweimal im angrenzenden Getreideacker überschlug.