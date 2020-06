Zeugen gesucht Die Kripo ermittelt zu Einbruchdiebstählen in Werkstatthalle und Büroräume

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 29. auf 30. Mai, wurde in der Ingolstädter Wiechertstraße in eine Werkstatthalle sowie nicht unweit davon entfernt in Büroräume eingebrochen und ein niedriger Bargeldbetrag entwendet. Die Kriminalpolizei geht von einem Tatzusammenhang aus.