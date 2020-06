Hinweise erbeten Verdeck aufgeschlitzt und Seite verkratzt – Unbekannter hinterlässt 10.000 Euro Schaden an Cabrio

In der Zeit von Sonntag, 31. Mai, 20 Uhr, bis Montag, 1. Juni, 12.20 Uhr, wurde in der Andreas-Lochner-Straße in Mainburg ein VW Cabrio stark beschädigt.