Ohne Helm und Kennzeichen 32-Jähriger angetrunken mit dem Mofa unterwegs

Am Montag, 1. Juni, gegen 20 Uhr, wurde in der Asamstraße in Rohr in Niederbayern ein Mofafahrer einer Kontrolle unterzogen. Der 32-Jährige wurde kontrolliert, da er keinen Helm trug und am Mofa kein Kennzeichen angebracht war.