Unfall auf der B16 bei Saal Lkw-Fahrer verliert die Kontrolle und kollidiert frontal mit einem Pkw

Gegen 8.35 Uhr ereignete sich am Dienstag, 2. Juni, ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B16 auf Höhe Saal an der Donau.

Saal an der Donau. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die B16 von Reißing kommend in Richtung Kelheim. Zwischen Reißing und Saal an der Donau geriet der Fahrer mit seinem Lkw in das rechte Straßenbankett. Der Mann riss anschließend beim Gegenlenken das Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeuge schleuderten nach dem Zusammenstoß in den Straßengraben. Der 52-jährige Pkw-Fahrer wurde hierbei schwerst verletzt. Nach dem Herausschneiden aus seinem Pkw wurde er mit dem Hubschrauber in die Uniklinik nach Regensburg geflogen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt ins nächstliegende Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Die Sperrung der B16 wurde mittlerweile wieder aufgehoben.