Unfallflucht in Geisenfeld 62-jährige Radfahrerin leicht verletzt – Unfallverursacher flüchtet

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Der Lenker eines Citroën bog am Montagnachmittag, 1. Juni, um 15.50 Uhr, in Geisenfeld von der Staatsstraße 2335 in Richtung Kiosk am Haus Feilenmoos ein. Kurz vor der Verkehrsinsel zog er aus nicht bekannten Gründen stark nach links und kollidierte mit einer 62-jährigen Radfahrerin, die dort am Fahrbahnrand mit ihrem Fahrrad wartete. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht.