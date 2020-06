Feuerwehreinsatz Wiesenbrand in Geisenfeld aufgrund entsorgter Grillkohle

Durch die Integrierte Leitstelle Ingolstadt wurde am Montag, 1. Juni, um 16.15 Uhr, der Brand einer Freifläche in Geisenfeld im Bereich Münchener Straße beziehungsweise Ilmgrund mitgeteilt. Beim Ablöschen wurde durch die Feuerwehr Grillkohle festgestellt, die als Auslöser für den Brand in Betracht kommen dürfte.