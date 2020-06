Polizei bittet um Hinweise Unbekannte brechen Kellerabteile auf und klauen Werkzeuge

Foto: 123rf.com

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit von Samstag, 30. Mai, 16 Uhr, bis Sonntag, 31. Mai, 18 Uhr, zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Hindenburgstraße in Ingolstadt auf und entwendete Werkzeuge im Wert von rund 200 Euro.