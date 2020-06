Kontrolle Alkohol, Kokain, Marihuana – Polizei stellt berauschten E-Scooter- und Pkw-Fahrer fest

Die PI Ingolstadt deckte am Sonntag, 31. Mai, zwei Alkohol- beziehungsweise Drogenfahrten auf.

Ingolstadt. Ein 27-jähriger Mann aus Ingolstadt wurde am Sonntag, 31. Mai, um 7.40 Uhr, von einer Polizeistreife in der Windbergerstraße in Ingolstadt mit einem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,4 Promille, ein zudem durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Bei dem 27-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Gegen 15 Uhr stoppte die Polizei einen 22-jährigen Ingolstädter mit seinem Pkw in der Forsterstraße. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der junge Mann ein drogentypisches Verhalten. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht, er reagierte positiv auf Marihuana. Der 22-Jährige musste daher ebenfalls eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.