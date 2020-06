Die Polizei ermittelt Unbekannte wollten Bienenhaus aufbrechen

Foto: Zlatko Zalec/123rf.com

Bereits am Freitagabend, 29. Mai, 20.30 Uhr, wurden die Eigentümer eines Bienenhauses in Hög (Reichertshausen) durch Geräusche alarmiert. Bei einem Kontrollgang konnten sie in der direkten Umgebung zwei dunkel bekleidete, männliche Jugendliche antreffen.