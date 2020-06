Kontrolle bei Mainburg Betrunkener Autofahrer greift seine Ehefrau an

Am Montag, 1. Juni, um 21.40 Uhr, wurde durch Beamte der PI Mainburg an der Staatsstraße 2143 auf Höhe von Alzhausen, Gemeinde Rohr , eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde ein 43-jähriger Pkw-Fahrer angehalten.

Mainburg. Hier wurde mit Hilfe eines freiwilligen Alkotestes festgestellt, dass dieser sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss gesteuert hatte. Ein bei der Polizeiinspektion Rottenburg an der Laaber durchgeführter gerichtsverwertbarer Alkotest verlief ebenfalls positiv. Als dessen Ehefrau an der Kontrollstelle eingetroffen war, wurde er dorthin zurückgebracht und seiner Ehefrau übergeben. Diese griff er sofort unter fortgesetzten Beleidigungen tätlich an, wobei diese leicht verletzt wurde. Den sofort eingreifenden Beamten gelang es, den Angriff zu unterbinden und nach Brechen seines körperlichen Widerstandes die Handfesseln anzulegen.

Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen und mit dem Dienst-Pkw auf die Wache der Polizeiinspektion Mainburg gebracht, um anschließend den Rest der Nacht in der Arrestzelle zu verbringen. Aus dieser wurde er wieder am frühen Morgen entlassen. Sowohl noch vor Ort als auch während der Fahrt beleidigte er drei Polizeibeamte verbal auf verschiedenste Weise. Es wird Strafanzeige erstattet.