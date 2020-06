Die Polizei ermittelt Sechs Flaschen Whiskey geklaut – Ladendieb hatte ein Messer im Rucksack

Ein 31-Jähriger aus dem Raum Neustadt an der Donau entwendet aus Supermarkt in Kelheim Spirituosen im Wert von über 100 Euro.

Kelheim. Am Samstag, 30. Mai, um 16.45 Uhr, wurde ein 31-jähriger Mann in einem Kelheimer Supermarkt von einem Ladendetektiv beobachtet, wie er sechs Flaschen Whiskey in einen mitgeführten Rucksack packte. An der Kasse bezahlte der Mann jedoch lediglich eine Flasche Bier. Als er den Laden verlassen wollte, wurde er von dem Ladendetektiv angehalten, welcher die Polizei verständigte. Die hinzugezogene Polizeistreife konnte bei dem Ladendieb dann ein mitgeführtes Taschenmesser auffinden und sicherstellen. Gegen den Mann wird eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen vorgelegt.