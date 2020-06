Die Polizei ermittelt Drei Pkw und einen Pavillon in Bad Abbach beschädigt

Foto: Ursula Hildebrand

Durch bislang unbekannte Täter wurden im Raum Bad Abbach drei Pkw und ein Pavillon beschädigt. In der Zeit von Freitag, 29. Mai, 19 Uhr, bis Samstag, 30. Mai, 11 Uhr, wurden in Bad Abbach in der Gerhart-Hauptmann-Straße insgesamt drei Pkw beschädigt.