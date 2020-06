Unfall in Ingolstadt Kurve geschnitten – Pkw kollidiert mit Radfahrer

Foto: 123rf.com

Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin fuhr am Samstag, 30. Mai, 14.55 Uhr, auf der Aventinstraße in Ingolstadt in südlicher Richtung und bog nach links in die Scheinerstraße ab. Beim Abbiegen schnitt diese etwas die Kurve. Ein 55-jähriger Radfahrer befuhr die Scheinerstraße in südwestliche Fahrtrichtung und war im Begriff diese zu überqueren, als es zum Unfall kam.