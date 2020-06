Unfall in Kelheim Fahrradfahrer nach Kollision mit Kind verletzt

Am Freitag, 29. Mai, gegen 16.25 Uhr, fuhr ein zehnjähriges Kind mit seinem Fahrrad von einer Grundstückseinfahrt in den Grundweg in Kelheim ein, als es zum Unfall kam.