Die Polizei ermittelt Automaten-Aufbrecher in Bad Abbach auf frischer Tat ertappt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 30. Mai, gegen 3.30 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass in der Inselstraße in Poikam gerade der dortige Zigarettenautomat aufgeflext wird.