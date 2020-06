„In letzter Zeit“ Zum fünften Mal ohne Führerschein am Steuer erwischt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 29. Mai, gegen 16.35 Uhr, wurde bei einer Kontrolle in Wolnzach, Wendenstraße, ein 52-jähriger Wolnzacher am Steuer seines Pkw festgestellt.