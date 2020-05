Kontrolle in Manching Pkw-Fahrer stand unter Drogeneinfluss – Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt

Am Freitagnachmittag, 29. Mai, 15.20 Uhr, wurde in Manching ein 37- jähriger Pkw-Fahrer aus Ungarn einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Manching. Im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit konnten bei dem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen von vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt werden. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Nachdem der Betroffene keinen festen Wohnsitz in Deutschland begründen konnte, wurde eine so genannte Sicherheitsleistung in Höhe von 650 Euro einbehalten.