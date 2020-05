Ausfahrt Ingolstadt-Süd gesperrt Motorradfahrer stirbt auf der A9 bei Ingolstadt

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 29. Mai, gegen 15.50 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung München direkt an der Anschlussstelle Ingolstadt-Süd ein Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Motorradfahrer getötet wurde.