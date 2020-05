Ertappt Zwei Männer begehen Ladendiebstahl und flüchten anschließend – einer lässt sein Handy zurück

Am Mittwoch, 27. Mai, gegen 16.30 Uhr, wurden zwei Männer in einem Kelheimer Lebensmittelmarkt von der Kassiererin angesprochen, als diese im Begriff waren, den Kassenbereich ohne Einkäufe zu passieren. Die Angestellte des Marktes bat die beiden Männer, in deren mitgeführten Rucksack schauen zu dürfen. Daraufhin ließen die beiden den Rucksack zurück und flüchteten aus dem Geschäft.