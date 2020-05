Weiterfahrt unterbunden Deutlich zu viele Baumstämme – Sattelzug-Fahrer nimmt es mit dem Gewicht nicht ganz so ernst

Foto: 123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 26. Mai, wurde ein mit Baumstämmen beladener Sattelzug in Beilngries zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer es mit dem zulässigen Gesamtgewicht nicht ganz so ernst genommen hat, wurde eine Wiegung durchgeführt.