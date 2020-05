Hinweise erbeten Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin verletzt – Polizei sucht Unfallverursacherin

Am Dienstagnachmittag, 26. Mai, gegen 14.40 Uhr, kam es in der Parkanlage Hindenburgpark in Ingolstadt unweit des Hetschenweihers zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Die Unfallbeteiligten einigten sich an der Unfallstelle zunächst selbst, ohne ihre Personalien auszutauschen.