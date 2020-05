Erneutes Strafverfahren Radfahrer hat Joint im Fahrradkorb und wird mit zwei Haftbefehlen gesucht

Wegen eines fehlenden Lichts am Fahrrad wurde ein 22-jähriger Asylbewerber am Dienstagabend, 26. Mai, um 22.25 Uhr, in Wolnzach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Herantreten an den Fahrradfahrer schlug den kontrollierenden Polizeibeamten Marihuanageruch entgegen.