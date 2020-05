Hinweise erbeten Unbekannter Pkw-Fahrer fährt nach Spiegelstreifer einfach weiter

Foto: 123rf.com

Zu einem Spiegelstreifer zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Montagnachmittag, 25. Mai, in der Friedhofstraße in Pförring. Ein 76-Jähriger Fahrzeugführer wollte dabei ortsauswärts fahren, als ihm ein blauer Kleinwagen oder Coupe entgegenkam.