Prellungen Sehnsucht nach dem Freund – 18-Jährige stürzt beim Fensterln vier Meter tief ab

Am Mittwoch, 27. Mai, gegen 2 Uhr, wollte eine 18-Jährige ihren 19-jährigen Freund besuchen. Nachdem der Angebetete sein Zimmer im ersten Obergeschoss hatte, wollte sie sich unbemerkt zu ihm schleichen – mit bösen Folgen

Abensberg. Hierfür kletterte sie über eine vorhandene Feuerleiter auf die Fensterbank um anschließend durch das geöffnete Fenster in das Zimmer einsteigen zu können. Dabei rutschte die Frau jedoch ab und fiel circa vier Meter in die Tiefe. Ihrem Objekt der Begierde blieb somit nichts anders übrig als den Rettungsdienst zu verständigen. Der Notarzt konnte bei der jungen Frau glücklicherweise lediglich diverse Prellungen feststellen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in die Goldberg-Klinik gebracht.