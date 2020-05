An Lottoannahmestelle Unbekannter stiehlt betagtem Rentner die Geldbörse

Am Samstag, 23. Mai, gegen 8.30 Uhr, begab sich der 83-jährige Geschädigte in einen Verbrauchermarkt in der Goldtalstraße in Bad Abbach zur dortigen Lottoannahmestelle. Hier legte er nur für einen kurzen Augenblick seinen Geldbeutel ab.