11.000 Euro Schaden 18-jährige Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab, fährt in einen Gitterzaun und verletzt sich leicht

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Eine 18-jährige Frau aus Kösching war am Samstag, 23. Mai, um 19.15 Uhr, mit ihrem Pkw in Kösching auf der Nordtangente in Richtung Lenting unterwegs. Auf Höhe Ruppertswies kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Gitterzaun.