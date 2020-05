Ermittlungen in Mainburg Vier Autos standen in Flammen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 21. Mai, gegen 4.15 Uhr, verständigte eine Zeugin die Integrierte Leitstelle (ILS) in Landshut über ein Feuer im Mainburger Ortsteil Oberempfenbach. Mehrere Fahrzeuge sollen dort in Vollbrand stehen.