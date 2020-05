Die Kripo ermittelt Drogendealer festgenommen – fünf Tatverdächtige in Haft, Marihuana und Bargeld sichergestellt

Nach monatelangen intensiven Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei Ingolstadt, Drogendealer und deren Hintermänner aus der Region festzunehmen.

Ingolstadt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurden insgesamt sechs Männer im Alter von 24 und 32 Jahren dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ingolstadt vorgeführt. Gegen alle Festgenommenen wurde zunächst die Untersuchungshaft wegen dringenden Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge angeordnet. Im Rahmen der Zugriffe und Durchsuchungen konnten insgesamt 16,58 Kilogramm Marihuana und 5.000 Euro Bargeld sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen, der sich bereits seit 28. September 2019 in Haft befand, wurde im Januar 2020 die Untersuchungshaft aufgehoben.

Bereits Anfang des Jahres 2019 gerieten zunächst zwei Männer im Alter von 24 und 32 Jahren ins Visier der Drogenfahnder, Konsumenten aus der Region Ingolstadt regelmäßig mit Marihuana zu versorgen. Weiterführende Ermittlungen mit dem Ziel etwaige Hintermänner und Lieferanten ausfindig zu machen, führten schließlich zum Erfolg. So konnten bereits im September die ersten Festnahmen der beiden „Regionsversorger“ vollzogen und dabei knapp fünf Kilogramm Marihuana sichergestellt werden.

In enger Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Kriminalbeamten für Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord folgten schließlich vergangenen Dienstag, 19. Mai, zwei weitere Festnahmen von Tatverdächtigen, die diesem Drogenkreis zuzuordnen sind. In den frühen Morgenstunden griffen die Fahnder zu und nahmen ein slowenisches Brüderpaar im Alter von 25 und 29 in Ingolstadt an ihrem Arbeitsplatz fest. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen der Wohn- und Kellerräume konnten insgesamt 4,66 Kilogramm Marihuana sichergestellt werden.

Im Anschluss an die Festnahme der beiden Slowenen gelang es den Fahndern einen weiteren tatverdächtigen „Kunden“ festzunehmen, der gerade in seinem Ortsteil in Manching mit dem Pkw unterwegs war. Zum Zeitpunkt der Festnahme führte der 30-jährige Abnehmer ein gutes Kilogramm Marihuana und 5.000 Euro Bargeld mit sich. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen beschlagnahmten die Beamten weitere 5,82 Kilogramm Marihuana.

Am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, nahmen die Fahnder einen 32-jährigen Ingolstädter fest, der ebenfalls dem Drogenkreis zuzuordnen ist und im Verdacht steht regelmäßig am Handel beteiligt zu sein.