Zeugen gesucht Die Kripo ermittelt zu einem Einbruch in ein Tiernahrungsgeschäft

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 20. auf 21. Mai, wurde in der Ingolstädter Friedrichshofener Straße in ein Tiernahrungsgeschäft eingebrochen und ein niedriger Bargeldbetrag entwendet.